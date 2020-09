Kein Tag ohne neue Corona-Schlagzeile: Diesmal waren es die Bundesländer Tirol, Vorarlberg und Salzburg, die plötzlich mit einer vorverlegten Sperrstunde - die zumindest für drei Wochen, also bis zur Wien-Wahl, gilt - für Aufsehen sorgten. Das sei „in Abstimmung“ mit dem Kanzleramt geschehen, hieß es aus den Ländern. Offenbar hatte der Kanzler bereits seit Tagen Druck in diese Richtung ausgeübt - vor allem, um ein Signal an die Bundeshauptstadt zu senden. In Wien denkt man freilich nicht daran, sofort zu reagieren, und kritisiert die „Hü-Hott-Politik“ der Regierung. Außerdem fürchtet man einen Anstieg illegaler Partys.