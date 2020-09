Nur geringer Anteil der Unterkünfte entzieht Wohnraum

Laut der Studie wurden 2018 in Berlin insgesamt rund 26.500 Unterkünfte auf Airbnb angeboten, in München rund 11.000, in Hamburg etwa 9400 und in Dortmund rund 550. Das bedeute aber nicht, dass sie ganzjährig verfügbar seien, da Anbieter den Kalender ihrer Unterkunft individuell verwalten und sie entsprechend freischalten oder nicht, heißt es in der Studie. „Der geringste Anteil der Unterkünfte für die Kurzzeitvermietung“ entziehe dem Wohnungsmarkt daher tatsächlich Wohnraum.