Windows-PCs Teil von Microsofts Strategie

PC-Spieler können der Übernahme gelassener entgegenblicken: Microsoft hatte bei ihnen zwar in den letzten Jahren mit dem Versuch, Spieler mit Exklusiv-Veröffentlichungen an den Windows Store zu binden, für Unmut gesorgt. Gleichzeitig sind Windows-PCs aber Teil der Gaming-Strategie des Softwareriesen und werden längst mit einst Xbox-exklusiven Microsoft-Krachern aus der „Halo“-, „Forza“- oder „Gears of War“-Reihe versorgt. Am Fokus auf den PC dürfte sich durch die Übernahme also nichts ändern.