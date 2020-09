Ludwig: „Menschen nicht zu illegalen Veranstaltungen verleiten“

Es stellt sich die Frage, ob die Bundeshauptstadt früher oder später nachziehen wird: Denn Wien führt die Statistik der Neuinfektion zumeist an - Montag bildete eine Ausnahme, an diesem Tag lag Niederösterreich an der Spitze. Dort hatte es erst vor Kurzem den ersten „Disco-Cluster“ gegeben. Ein Szene-Lokal in Krems musste daraufhin vorübergehend schließen. Für Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) stellt es aber kein großes Problem dar, wenn Personen nach 22 Uhr an einem Tisch sitzen, wie er am Dienstag betonte. Es sei ihm lieber, wenn sich Menschen in der Gastronomie treffen als bei illegalen Veranstaltungen.