Mit Rapid Wien vs. Admira startet die österreichische Bundesliga am 11.09.2020 in die neue Spielzeit 2020/21. Auch in dieser Saison geht RB Salzburg wieder als klarer Favorit ins Rennen um die Meisterschaft, wie sich auf dieser Webseite schnell herausstellt. Durch die Mehrfachbelastung und den Zeitdruck bis zur Europameisterschaft 2021 wird diese Spielzeit sicherlich die ein oder andere Überraschung mit sich bringen. Auch aufgrund der immer neuen Meldungen, dass Fußballer mit dem Virus infiziert werden, wird es sicher die ein oder andere Spielverlegung geben, weil ein ganzes Team in Quarantäne geschickt wird.