Besonders Rothaarige hätten es dem Prinzen angetan, schreibt Halperin der „New York Post“ zufolge in seinem am Donnerstag erscheinenden Buch „Sex, Lies and Dirty Money by the World‘s Powerful Elite“. Der Autor erklärte, er habe für das Buch mit Ex-Geliebten des zweitältesten Sohnes der britischen Königin gesprochen, die einvernehmlichen Sex mit dem Prinzen gehabt hätten. Einige bedauerten sogar, dass nicht mehr daraus geworden sei und beschrieben ihn als „verwegenen Lover“.