Mit Bekannter unterwegs gewesen

Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben dann, dass der 26-Jährige am Donnerstag abends mit einer Bekannten ein Lokal in Mooslandl aufgesucht hatte. Sie verließen dieses gegen 00.30 Uhr gemeinsam, wobei sich ihre Wege in der Folge trennten. Aufgrund dieser Kenntnisse starteten Einsatzkräfte eine Suchaktion entlang des Heimweges des 26-Jährigen. Dabei stand auch die Bergrettung, die Feuerwehr Landl sowie ein Polizeihubschrauber der Flugeinsatzstelle Graz im Einsatz.