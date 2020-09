Die Ergebnisse der Schul-Testungen werden im Laufe des Dienstags erwartet. Zwei weitere Patienten mussten ins Spital gebracht werden, dort befanden sich nun insgesamt 14 Kranke. Drei von ihnen brauchten eine intensivmedizinische Behandlung. Insgesamt haben sich in Kärnten bisher laut Statistik 790 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 680 von ihnen gelten als wieder genesen. 13 Menschen sind in Kärnten an oder mit Covid-19 gestorben.