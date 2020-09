Es sei an der Zeit, dass das Land wieder „komplett geöffnet“ werde, sagte der 35-jährige Bankangestellte Ayub Sheikh, der das Bauwerk mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter besuchte. Das Coronavirus werde so bald nicht verschwinden, daher müssten sich die Menschen daran gewöhnen. Die 1,3-Milliarden-Nation Indien zählt bereits mehr als 5,4 Millionen Infektionen; nur in den USA gibt es zurzeit noch mehr Infizierte.