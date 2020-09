Im Mitteldrittel dominierte Dallas gegen nun defensiver agierende Lightning das Spiel und kam durch Joe Pavelski zum 1:3 (35.). Mattias Janmark gelang der Anschlusstreffer, doch Tampa Bay brachte den Vorsprung in einer hart geführten Partie über die Zeit. In Spiel drei am Mittwoch hoffen die Lightning auf einen zusätzlichen Schub durch ihren Kapitän Steven Stamkos, der nach über einem halben Jahr Verletzungspause kurz vor seinem Comeback steht.