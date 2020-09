Rettung der Tiere wird mehrere Tage dauern

Nach Angaben von Wissenschaftlern waren am Montag zwei große Herden von Grindwalen in der Bucht an der zerklüfteten und wenig besiedelten Westküste der Insel gestrandet. Bilder zeigten, dass die Meeressäuger dicht gedrängt in flachen Gewässern nach Raum suchten. Die schwierige Bergungsoperation werde wohl mehrere Tage dauern, hieß es.