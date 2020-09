Ein Klaps auf den Hinterkopf seines Spielers. Der hat gefälligst aufzustehen, wenn der Chef schießt. Letzterer läuft an und zimmert den Ball haargenau ins Kreuzeck. Botschaft: „Seht hier, Burschen, so wird‘s gemacht!“ Hauptdarsteller in diesem Video (oben) ist übrigens Ex-Mattersburg-Enfant-terrible Ilco Naumoski. Er ist seit Kurzem Cheftrainer des Unterhaus-Traditionsklubs Lokomotiva Skopje. Das Gefühl in seinem Pratzerl hat er offenbar nicht verloren.