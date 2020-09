Auch mit einem gefühlvoll ausgeführten Freistoß über Freund und Feind hinweg ins lange Eck (26.) hat Robert Zulj am Montag einen Punkteverlust des VfL Bochum gegen St. Pauli nicht verhindern können. Nach dem 2:0 durch Simon Zoller (76.) schien der VfL bereits am Weg zum perfekten Start in die neue Saison der zweiten deutschen Liga, ehe Daniel-Kofi Kyereh (84., 86.) mit einem Doppelpack den Hamburgern noch einen Auswärtspunkt sicherte. Der Oberösterreicher Zulj bejubelte nach dem Cup bereits seinen zweiten Pflichtspieltreffer der noch jungen Spielzeit.