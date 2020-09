Von den insgesamt 105 bestätigten Covid-Fällen in ganz Kärnten sind 29 - also knapp ein Drittel - Villach zuzuschreiben. Von einem Hotspot will man in der Stadt aber noch nicht sprechen. Die aktuellen Infektionen seien gut nachvollziehbar. Umfassende Corona-Tests an den beiden Schulen sollen die Verbreitung des Virus eindämmen.