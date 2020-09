Geschichte schreiben



Der Salzburger geht beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring an den Start. „Ich habe schon in Daytona und in Spa gewonnen. Der Nürburgring fehlt mir in dieser wichtigen Rennklasse noch. Außerdem wäre es der erste BMW-Erfolg seit 2010“, will Eng Geschichte schreiben.