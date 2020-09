„Werden jetzt schon zum dritten Mal bestraft!“

Die Gäste im Café Bistro Tyrolis in der Tiroler Marktgemeinde Zirl halten sich wie bisher an die neuen (alten) Corona-Regeln. Ein Lokalaugenschein am Montagvormittag im Café hat gezeigt, dass die Gäste sehr diszipliniert sind. "Wir haben uns bisher schon an die Regeln gehalten und werden das auch in Zukunft machen.