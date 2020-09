Derartige Unfälle sind jetzt im Herbst öfter zu erwarten, denn an den kürzer werdenden Tagen verlagert sich der Berufsverkehr morgens und abends in die Dämmerung. „Wenn sich Wald und Feld abwechseln, ist vermehrt mit Wildwechsel zu rechnen“, weiß Oliver Weber, der Technische Leiter des ÖAMTC in Kärnten.