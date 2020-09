Eine mutige EU gegenüber dem Regime in Minsk hat die weißrussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja am Montag bei ihrem Treffen mit den EU-Außenministern in Brüssel gefordert. Ein Treffen, das in Minsk und Moskau für Empörung sorgt und als „Einmischung in innere Angelegenheiten“ gewertet wird.