Trump glänzt mit Abwesenheit

Der internationale Festakt hat übrigens überraschend ohne Donald Trump stattgefunden. Eigentlich hätte sich der US-Präsident mit einer im Voraus aufgezeichneten Video-Botschaft als erster Vertreter der 193 Mitgliedsstaaten äußern sollen. Stattdessen redete nur die amerikanische Vize-Botschafterin Cherith Norman Chalet. Wegen der Coronavirus-Krise fiel der Festakt am UNO-Sitz in New York viel bescheidener aus als geplant. Für jedes Mitgliedsland war nur ein Vertreter im Versammlungssaal in New York zugelassen. Die Staats- und Regierungschefs schickten im Voraus aufgezeichnete Videobotschaften.