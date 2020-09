Red Bull Salzburgs Trainer Jesse Marsch versichert vor dem Play-off-Hinspiel der Champions League am Dienstag (ab 21 Uhr LIVE im sportkrone.at-TICKER) in Israel, dass man angesichts der zahlreichen Coronavirus-Fälle bei Gegner Maccabi Tel Aviv keinerlei Bedenken habe. „Wir haben keine Angst vor Corona und sind bereit“, erklärte Marsch am Montagabend.