Paukenschlag in der Causa rund um die mutmaßlichen Parteispenden an FPÖ-nahe Vereine: Wie die „Krone“ am Montagabend erfuhr, wurden die Ermittlungen gegen Johann Gudenus, die FPÖ als Partei, sowie den Ex-Abgeordneten Markus Tschank und den Wiener Investmentbanker Markus Braun eingestellt. In der Begründung der Staatsanwaltschaft heißt es, dass „kein tatsächlicher Grund zur weiteren Verfolgung besteht“.