Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am 21. September gegen 17.20 Uhr mit seinem E-Mountainbike auf der L1388 in Leonding in Richtung Zentrum. In etwa bei Straßenkilometer 2,0 überholte ihn ein weißer Kastenwagen. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen dem Radfahrer und der rechten Fahrzeugseite des Kastenwagens, bei der der 15-Jährige zu Sturz kam und leicht verletzt wurde. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte nach dem Unfall seine Fahrt ohne anzuhalten fort.