Blutung in Brusthöhle

Trotz Verletzung eines Lungenlappens und Einblutung in der Brusthöhle erholte sich der Innsbrucker rasch und sagte als Zeuge: „Sie hatte wohl Panik, auch wegen Alkohol und Drogen. Nach dem Stich habe ich in ihren Augen gesehen, dass es keine Absicht war.“ Der psychiatrische Gutachter sah eine kombinierte Persönlichkeitsstörung, die Angeklagte empfinde kein Mitleid, von ihr gehe auch künftig eine Gefahr aus. Nicht rechtskräftiges Urteil: absichtliche schwere Körperverletzung, Einweisung in eine Anstalt und vier Jahre Haft.