Ein 47-jähriger Welser fuhr am 21. September gegen 12,30 Uhr mit seinem Pkw auf der L1244 von Eberstalzell kommend in Richtung Großendorf. In etwa bei Strkm 2,3 fuhr plötzlich von einer Hauszufahrt kommend ein weißer Kombi nach rechts auf die L1244 in Richtung Großendorf. Der Pkw-Lenker musste diesem Fahrzeug nach links ausweichen und geriet über das linke Bankett in den angrenzenden Straßengraben. Dort wurde sein Fahrzeug in die Luft geschleudert. Der Pkw überschlug sich schließlich mehrmals und kam im rechten Straßengraben auf dem Dach zu liegen.