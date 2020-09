Scheu vor Fitnessstudio

„Ich habe das neue Konzept in Norwegen kennen gelernt, dort ist es zu einem kleinen Volksmärchen geworden“, erzählt der ehemalige Skispringer und jetzige Fitnesstrainer Auernig, „wir möchten Anlaufstelle sein für all jene, die sich in einer neuen Weise um ihren Körper kümmern möchten. Ich weiß nämlich, dass zum Beispiel ältere Menschen Scheu haben, ins Fitnessstudio zu gehen.“ „Feelgood“ heißt jenes Studio in der Telfer Bahnhofstraße – das erst dritte in Österreich –, das es sich seit Anfang September zum Ziel gesetzt hat, körperliche Mobilität ohne Leistungsdruck bis ins hohe Alter zu erhalten oder sie wiederzuerlangen. Und das nicht nur für Menschen im fortgeschrittenen Alter.