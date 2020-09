Lösung für Graz ist noch nicht in Sicht

Noch viel problematischer wird die Sache aber im Challenge Cup, wo es gegen Halkbank Ankara und Nationalteamstar Alex Berger geht! „Für die Türkei herrscht derzeit die höchste Reisewarnstufe. Sorgen bereiten uns sowohl die coronabedingte als auch die politische Lage. Laut CEV müssen wir aber in der Türkei spielen. Es ginge auch nur ein Spiel in Graz, da müssten beide Klubs zustimmen. Und ein Nichtantreten wäre ziemlich teuer.“ Das Hinspiel in Graz am 8. Oktober ist auch das erste Heimevent, das Retourmatch wäre eine Woche später. „Wir haben Ankara sogar angeboten, beide Partien in Graz zu spielen und Kost und Logis zu übernehmen.“