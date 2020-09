Die Salzburger kaufen immer kleinere Wohnungen: Eine Analyse von willhaben und Immounited untermauert diese These nun mit Zahlen. Die Studie verglich die Grundbuchdaten der Stadt Salzburg aus den Jahren 2016 bis 2019. Demnach hat eine in der Mozartstadt verkaufte Wohnung eine durchschnittliche Wohnfläche von 70 Quadratmetern. Vor fünf Jahren waren es noch 73 Quadratmeter. Ein Trend, der sich auch in den meisten anderen Landeshauptstädten abzeichnet. Ausnahmen sind Bregenz und Eisenstadt.