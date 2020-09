Positive Statistik

Ein wenig Licht in die Coronakrise bringt die gute Statistik, was coronabedingte Absagen von Spielen betrifft. „Inklusive vergangenes Wochenende konnten steiermarkweit 97 Prozent aller Spiele im Erwachsenenbereich stattfinden - sowie mehr als 99 Prozent im Nachwuchs“, so Nußgruber.