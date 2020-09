Schofield darf getrost als Eishockeyliga-Spezialist bezeichnet werden. Nach drei Jahren American Hockey League (AHL) entschied sich der 33-jährige Kanadier 2013 zum Sprung über den großen Teich. „Ich habe um einen Platz in der NHL gekämpft, als aber der Lockout kam, habe ich meine Chance in Europa gesehen“, erinnert sich der Paradecenter, der über Bozen, Villach und Linz (die letzten vier Jahre) nun in Salzburg aufgesprungen ist, seine achte Saison in Angriff nimmt.