Das größte Volkskulturfestival des Landes kommt am 3. Oktober via TV in alle Wohnzimmer Österreichs: Die Aufsteirern-Show wird um 21.20 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt. Mit dabei sind unter anderem die Steirische Streich, die Seer oder das Grazer Philharmonische Orchester. Dazu gibt es Herausforderungen für Prominente, die mit Volkskulturgruppen zu Themen wie Kulinarik, Tanz, Musik oder Tracht gemeinsam eine Aufgabe lösen müssen.