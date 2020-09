In Weingärten im Seewinkel herrscht schon seit Tagen Hochbetrieb, jetzt steigen die Winzer im Blaufränkischland bei der Lese ein. Am vergangenen Wochenende haben die Ersten mit der Traubenernte begonnen, am kommenden folgen die anderen nach. Dann startet die Hauptsaison, die bis Ende Oktober andauert.