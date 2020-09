14.000 aktive Corona-Fälle

Ob das Spiel am Donnerstag in Budapest am Donnerstag stattfindet, ist immer noch unsicher, derzeit gibt es 14.000 aktive Coronavirus-Fälle in Ungarn. Ärzte aus der Provinz wurden nach Budapest bestellt, weil es dort eindeutig die meisten Fälle gibt. Nicht zufällig warnte Bayern-Ministerpräsident vor einem „Fußball-Ischgl“. Und auch FCB-Cheftrainer Flick zeigte sich über das Spiel besorgt. „Es ist schon eine Sache, die man nicht ganz so versteht“, sagte Flick am Sonntag.