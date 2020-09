Erste Landung auf der Mondrückseite

Am 8. Dezember 2018 war die Sonde „Chang’e 4“ gestartet (siehe Video unten) und hatte am 3. Jänner 2019 um 3.26 Uhr am Aitken-Krater in der Nähe des Südpols aufgesetzt - die erste Landung in der Geschichte der Raumfahrt auf der Rückseite des Mondes.