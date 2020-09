Unterstützt werden im Burgenland die Bereiche Wirtschaft, Soziales, Kultur und Tourismus. Was genau bis Ende August wofür ausgegeben wurde, darüber legten nun der Landeschef gemeinsam mit Landesrat Leonhard Schneemann einen Bericht vor. „Wir müssen Sorge tragen, dass diese Krise nicht auch noch zu einer sozialen Krise wird“ betonte Schneemann, denn, so der Landesrat, Wirtschaft und Soziales würden wie Zahnräder ineinander greifen. Bisher ist als Soforthilfe in Härtefällen von den zur Verfügung stehenden 3,2 Millionen rund eine Million Euro ausbezahlt worden. Bei den Haftungsübernahmen für Überbrückungskredite oder den Ankauf von Betriebsmitteln scheint der Bedarf am größten zu sein. Hier wurde bereits die gesamte Förderhöhe von 2,9 Millionen Euro ausgelöst. Im Sozialbereich zeigt sich ebenfalls, dass die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel dringend benötigt werden. Von den Bonuszahlungen für jene 24-Stunden -Kräfte, die ihren Aufenthalt um vier Wochen verlängert haben, wurden von 1,5 Millionen bereits 1,3 abgeholt.