Rauch riss am Montag eine Familie in Feuersbrunn aus dem Schlaf – im Keller war der Wäschetrockner in Brand geraten. Der Vater brachte seine Liebsten über den Balkon und eine Leiter in Sicherheit. Das rechtzeitig bemerkte Feuer konnte rasch gelöscht werden – ebenso wie ein Brand hinter einer Apotheke in Neulengbach, der fast zeitgleich aus unbekannten Gründen ausbrach.