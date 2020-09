Im geschützten Wald Fakten geschaffen

In der Zwischenzeit hat ein Trupp von Baumfällern im südlichen Bereich des Waldes Fakten geschaffen und uralte Bäume einfach umgeschnitten. Eine Expertin der Umweltanwaltschaft war vor Ort und stellte fest, „dass 6 bis 7 Eichen und ein mächtiger Bergahorn gefällt wurden. Bei den Eichen wurden wohl augenscheinlich die ältesten und beeindruckendsten Bäume – also die wichtigsten für einen gedeihlichen Fortbestand der Hirschkäferpopulation – geschlägert“, heißt es in dem Bericht der Expertin.