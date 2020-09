Genau geplant dürften Unbekannte ihren Coup am Wochenende auf dem Campus in Baden haben. Sie stiegen in der Nacht in die Pädagogische Hochschule und dürften gleich in den Werkzeugraum im Keller gegangen sein. Mit der Flex im Gepäck brachen die Kriminellen im dritten Stock 25 Bürotüren auf, ehe sie den Tresor fanden. Sie schnitten ihn auf, erbeuteten aber nur einen kleineren Geldbetrag.