Zur Vorgeschichte: Jedes Wochenende verbringt der zwölfjährige Fabio bei seinem Vater, pünktlich am Sonntagabend wird er dann in den Zug gesetzt und von seiner Mutter in Schwechat abgeholt. Am vergangenen Wochenende kam es aber zu einem Zwischenfall auf dem Bahnhof Tullnerfeld. „Fabio wurde vom Schaffner aufgefordert, den Zug wegen Überfüllung zu verlassen, andernfalls hätte er mit einer Anzeige zu rechnen“, schildert der Vater. Danach rief der verzweifelte Bub die Mutter an und wurde spätnachts vom einsamen Bahnhof abgeholt.