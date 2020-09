Während sich die Cluster in Krems und Zwettl nur langsam erweitern, sorgt die Lage an den Schulen für Kopfzerbrechen. In den heimischen Bildungseinrichtungen gab es in der vergangenen Woche 65 positive Fälle bei Schülern und neun Infektionen bei Lehrern. Darüber hinaus sind derzeit 31 Klassen im Distance-Learning, weil sich die Kinder und Jugendlichen in Quarantäne befinden. „Alle Klassen, die von der Gesundheitsbehörde abgesondert werden, sind zuhause und werden professionell auf diese Weise Weise unterrichtet“, erklären Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras zur aktuellen Situation.