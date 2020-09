Nikola-Finanzchef Kim Brady war bereits am vergangenen Montag in die Offensive gegangen und hatte auf einer Konferenz betont, dass die Partner Nikola vor ihrem Einstieg auf Herz und Nieren geprüft hätten. So habe Bosch mehrere Ingenieure für eine monatelange Prüfung angestellt. Es sei „lächerlich“ zu glauben, dass die Partner bei Nikola einstiegen, ohne zu wissen, was sie tun.