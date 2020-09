Theoretisch reicht eine starre Verbindung

Rein theoretisch würde den E-Autos also eine starre Verbindung zwischen Motor und Antriebswelle reichen. In der Praxis kommt aber meistens ein Eingang-Getriebe als sogenanntes Untersetzungs-Getriebe zum Einsatz, das die Drehzahl des Motors um einen festen Faktor, in der Regel etwa 1:10, reduziert und sie so handhabbar macht. Für den Fahrer fühlt sich das an wie ein Automatik-Getriebe, er muss nach dem Motor-Start lediglich auf „D“ (für Drive) schalten.