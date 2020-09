Terminvereinbarung und Maskenpflicht

Seit Montag gelten in der Gastronomie ein erweiterter Mund-Nasen-Schutz für Gäste, die ihren Sitzplatz verlassen, sowie die Begrenzung der Gruppengrößen auf maximal zehn Personen im Lokal. Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ohne zugewiesene Sitzplätze ist die Personenanzahl auf maximal zehn beschränkt. Ebenfalls seit Montag können Pässe im städtischen Amt für Melde- und Einwohnerwesen, Passangelegenheiten nur mehr nach Terminvereinbarung beantragt werden. Antragsteller haben dafür die Möglichkeit die Telefonnummer +43 512 5360 1217 zu wählen oder eine E-Mail an post.passwesen@innsbruck.gv.at zu schreiben. Um Behördengänge allgemein zu reduzieren, stehen verstärkt die Online-Leistungen des Stadtmagistrats unter www.innsbruck.gv.at sowie die Nutzung der Handy-Signatur als rechtsgültige elektronische Unterschrift zur Verfügung. Um Wartezeiten zu vermeiden, können in allen Dienststellen vorab Termine vereinbart werden. Nach wie vor gilt in allen Dienststellen des Innsbrucker Stadtmagistrates sowie in den Aufzügen im Rathaus das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. „Das Einhalten des empfohlenen Mindestabstandes, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie ein rasches Handeln beim Auftreten von Symptomen können die Pandemie einschränken“, appellieren die Verantwortlichen der Stadt. Personen, die Symptome spüren, sollen sich weiterhin an die Gesundheits-Hotline unter der Telefonnummer 1450 wenden und die weiteren Schritte befolgen.