Allerdings vermissten SPÖ und NEOS Transparenz bei der Entscheidung. „Leider hat man sich mit dem Airbus-Streit im Vorfeld selbst um eine Alternative gebracht, jetzt ist die Entscheidung auf den teuersten Typ gefallen. Tanner muss transparent machen, auf welchen Kriterien die Entscheidung beruht und wie es dazu gekommen ist“, so Hoyoa am Montag in einer Aussendung. In dieselbe Kerbe schlägt Laimer: Tanner habe dem Parlament weder in öffentlicher noch in vertraulicher Sitzung die grundlegenden Daten der verschiedenen Angebote dargelegt: „Dieser Verpflichtung muss die Ministerin noch nachkommen.“