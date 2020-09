In einer Zeit, in der Schüler und Studenten schlimmstenfalls von einem auf den anderen Tag vom Präsenz- in den Teleunterricht mit E-Learning-Tools wechseln müssen, ist der Computer für sie ähnlich wichtig wie das Schulbuch. Doch ihre Bedürfnisse können sich unterscheiden, was man beim Notebook-Kauf berücksichtigen sollte. Der eine legt großen Wert auf Mobilität, der andere auf Leistung, der nächste auf den Preis.