Bei 300 Veranstaltungen werden Ereignisse von 1918 bis 1920 gefeiert. In der Abstimmungsstadt Völkermarkt wurden unter anderem der Pavillon im Bürgerlustpark, die Ausstellung „Städte & Landschaften in Unterkärnten – Völkermarkt einst und jetzt“ realisiert. Nun lautet das Motto am Hauptplatz – „Dober Tag“- die Grußmaschine: Das Kunstprojekt wurde von Videokünstler Ulrich Kaufmann und Werner Wintersteiner (Gesamtkonzept und Texte) konzipiert. Der heimische Bühnenbildner Reinhard Taurer konstruierte die Röhrenskulptur.