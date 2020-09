Die Lungaugold-Fleischerei in St. Michael ist Geschichte: Die Fleischerei Lungau GmbH zog heute am Landesgericht Salzburg den Sanierungsplanantrag zurück. Die Entschuldung im Wege eines zwanzigprozentigen Sanierungsplanes stellte sich als nicht finanzierbar heraus - 102 Gläubiger machten Insolvenzforderungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro geltend.