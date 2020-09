Einfache Drogensuche

Der Schwarzmarkt auf Telegram funktioniert fast zu einfach. Wenn man also, wie bereits angedeutet, in der Suchleiste nach „Crystal Meth“ sucht, bekommt man einige Treffer angezeigt. Man klickt auf einen der Treffer und gelangt in einen von Tausenden Channels mit diversen Angeboten in Textform, Fotos, und Videos. In diesen Channels kann man öffentliche Mitteilungen an ein großes Publikum schicken, da Kanäle eine unbegrenzte Anzahl von Mitgliedern haben können. Dort kann man etwa, ganz offen, die Frage in die Runde werfen: „Wer verkauft Ketamin in Wien?“ Oder: „Suche Gorilla Glue!“ Die Antworten kommen meist relativ rasch. Als vertrauliche Nachricht. In den Angeboten werden aber auch die Namen der Anbieter eingeblendet. Schreibt man diese dann in einem geheimen Chat direkt an, kann man bestellen.