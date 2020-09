Ruhiger als gewohnt ist das heurige Wiener Donauinselfest verlaufen - und auch seitens der Polizei gab es beim Freiluftspektakel, das in stark abgespeckter Form am Wochenende sein Finale feierte, keine größeren Zwischenfälle, bilanzierte die Exekutive am Montag. Auch die Zahl der Einsätze war überschaubar.