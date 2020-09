Maske bei Obduktion im Magen gefunden

Dort wurde der tote Pinguin in der ersten Septemberwoche am Juquei Beach, einem beliebten Strand an der Nordküste von Sao Paulo, angespült. Bei der Obduktion des dünn wirkenden Tieres wurde dann eine Gesichtsmaske im Magen gefunden, zudem hatte der Vogel viel Sand im Körper. Der Pinguin habe den Mundschutz wohl für Nahrung gehalten, wie das Argonauta-Institut auf Facebook zusammen mit Aufnahmen des Pinguins mitteilte.