Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hält den Widerstand gegen das Lukaschenko-Regime in Weißrussland für unumkehrbar. „Der Geist der Veränderung ist draußen aus der Flasche“, sagte Schallenberg am Montag vor einem EU-Außenministerrat in Brüssel. „Es muss jedem in Minsk klar sein, dass es keine Rückkehr zum Status quo ante geben wird.“